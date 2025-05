Quando il tempo si ferma | la ex Caserma Piave e i fondi PNRR

Quando il tempo si ferma, la ex Caserma Piave diventa simbolo di attese e speranze. Inserita nel piano di intervento del PNRR con un investimento di 345.490 euro, avrebbe dovuto avviare lavori di messa in sicurezza il 18 settembre 2024, con una prima tranche di 27.000 euro e una durata di 120 giorni. Questa struttura rappresenta ora una sfida per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico.

La ex Caserma Piave, oggetto di un intervento previsto dal PNRR per un importo complessivo di 345.490 euro (Delibera n. 19399 del 18052024), avrebbe dovuto vedere l’inizio dei lavori di messa in sicurezza il 18 settembre 2024, con una prima tranche da 27.000 euro e una durata stimata di 120 giorni. E invece. tutto tace. L’area è ferma, delimitata da cartelli e paratie, dove domina l’abbandono. Ma allora: chi ha preso i soldi? Oppure si aspetta qualcosa? Il San Benedetto è vicino . Il progetto finale, indicato con il termine inglese “Housing First” (che significa “la casa prima di tutto”), sembrerebbe rivolto ad accogliere persone in difficoltà — forse immigrati — offrendo loro un alloggio come primo passo per la reintegrazione... 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Quando il tempo si ferma: la ex Caserma Piave e i fondi PNRR

