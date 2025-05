quando il campionato del napoli a verona poi si vince lo scudetto

Quando il Napoli ha vinto a Verona, sapevamo che lo scudetto era ormai alla portata. La squadra, il gioco di Antonio Conte, la difesa tra le migliori d’Europa e l’impatto di Scott McTominay hanno reso questa stagione memorabile. Tuttavia, molti ancora non hanno considerato un aspetto fondamentale che ha pesato sulla conquista del titolo, un dettaglio che potrebbe fare la differenza finale.

Il gioco, la mentalità vincente di Antonio Conte, la difesa migliore d’Europa (27 gol subiti in campionato, solo l’Athletic Bilbao ha fatto meglio con 26 ma deve ancora giocare l’ultima di campionato), l’impatto devastante di Scott McTominay. tutto molto bello. Ma in molti non hanno considerato quella che potrebbe essere stata la vera chiave dello scudetto: Hellas Verona-Napoli alla prima giornata di campionato. La chiave scudetto del Napoli è una che nessuno, finora, ha osato nominare. Così come due anni fa, stagione 2022-23, anche quest’anno il match al Bentegodi è stato il primo giocato dagli azzurri in campionato... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it