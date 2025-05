Quando i capelli hanno bisogno del reverse balayage e come funziona

Il reverse balayage è la tecnica ideale quando i capelli richiedono un nuovo look, più naturale e luminoso, senza una schiaritura totale. Funziona ripristinando i riflessi più scuri alle radici e concentrando le schiariture sulle punte, creando un effetto di profondità e movimento. Questa tecnica è perfetta per aggiornare il proprio stile mantenendo un aspetto delicato e luminoso.

Il balayage è ormai una delle tecniche di schiaritura più utilizzate, dalle mille varianti, che permette di dare punti luce in maniera molto naturale e delicata. Ma non sempre la schiaritura deve essere la base del lavoro: ora esiste la tendenza del reverse balayage, una tecnica che consente di dare particolare tridimensionalità al capello grazie all’utilizzo di una nuance complementare alla radice. Reverse balayage, scurire invece di schiarire: funziona?. La tecnica è più semplice di quello che si possa pensare. Infatti, invertendo l’ordine logico su cui si fonda la procedura, il lavoro parte da un colore di base, solitamente chiaro, scurendo alcune ciocche per aggiungere intensità tra le ciocche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Quando i capelli hanno bisogno del reverse balayage (e come funziona)

