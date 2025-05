Quando è arrivata la malattia di mamma al seno da un momento all’altro non abbiamo capito più niente | la commozione di Teresa Langella a Verissimo

Quando la malattia di mamma al seno è arrivata all’improvviso, niente è stato più come prima. Teresa Langella, ex volto di “Uomini e Donne” e cantante, si è emozionata profondamente durante l’intervista a “Verissimo” raccontando il suo intenso rapporto con la madre Annunziata. Momenti di grande commozione hanno saputo toccare il pubblico, evidenziando l’importanza della famiglia e della forza che si trova nelle difficoltà.

L’ex protagonista di “Uomini e donne” e cantante Teresa Langella è tornata a “Verissimo” per raccontare la sua storia speciale con la madre Annunziata. Sono stati diversi i momenti di commozione con le due protagoniste dell’intervista con Silvia Toffanin. “Quando è arrivata la malattia di mamma al seno da un momento all’altro non abbiamo capito più niente – ha spiegato Teresa – È stata la fase più difficile della mia vita. È stato difficile stare accanto a mamma e papà cercando di essere più grande di loro. In quei momenti si riesce a tirare fuori una forza incredibile. Mia mamma mi ha sempre ‘detto io non so parlare, non so parlare bene l’italiano, ho fatto fino alla quinta elementare’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Quando è arrivata la malattia di mamma al seno da un momento all’altro non abbiamo capito più niente”: la commozione di Teresa Langella a “Verissimo”

