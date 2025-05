Qualcosa entrerà Sottocorona | dove si ferma la perturbazione

Una perturbazione atlantica interessa le regioni settentrionali, ma si ferma sottocorona a causa dell'arco alpino, che limita le piogge più intense. Secondo Paolo Sottocorona, il passaggio della perturbazione sarà bloccato e le precipitazioni non saranno estese o forti. La situazione meteorologica rimane sotto controllo, con una certa stabilità prevista per le zone interessate, grazie alla barriera naturale delle Alpi.

Una perturbazione proveniente dall'Atlantico sta interessando le regioni settentrionali. Il passaggio, però, sarà bloccato dall'arco alpino che farà da scudo nei confronti delle piogge più intense. Sono queste le previsioni per le prossime ore fatte da Paolo Sottocorona. "Domani la perturbazione avanzerà verso est però si fermerà sulle Alpi perché non è abbastanza intensa e non riuscirà a superarle - spiega Sottocorona - In ogni caso qualcosa entrerà e ci saranno piogge deboli o moderate. 🔗 Leggi su Iltempo.it