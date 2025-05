"Quadrortathon", torna sul Lago d'Orta la maratona a tappe

Dal 30 maggio al 2 giugno, il Lago d'Orta ospiterà la settima edizione della "Quadrortathon", una maratona a tappe che inaugura la stagione podistica. Organizzata dal Club Super Marathon Italia, questa avvincente competizione si svolgerà presso il lido di Gozzano, regalando ai partecipanti l'opportunità di affrontare quattro maratone in un ambiente suggestivo e accogliente. Un evento imperdibile per gli amanti della corsa e della natura!

