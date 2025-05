Putin l' elicottero attaccato da droni ucraini nel Kursk Mosca accusa lo zar è stato davvero in pericolo?

Un attacco da parte di droni ucraini ha messo in allerta Mosca, con il governo russo che accusa gli avversari di aver messo in pericolo la incolumità di Putin. L'incidente, avvenuto nella regione di Kursk, ha sollevato interrogativi sulle reali intenzioni ucraine, che in guerra tendono a mantenere il riserbo. Il comandante della divisione di difesa aerea russa, Yuri Dashkin, ha rilasciato dichiarazioni sul presunto attacco.

La notizia arriva da Mosca e Kiev non conferma ma d'altra parte in guerra non si dichiarano le intenzioni. Il comandante della divisione di difesa aerea russa, Yuri Dashkin, sostiene che il 20...

Durante una visita nella regione di Kursk il 20 maggio, l'elicottero di Vladimir Putin è stato oggetto di un’attacco di droni ucraini.

