Pugno duro dei vigili Alcolici ai minorenni Sigilli al bar fuorilegge

A Firenze, i vigili hanno sequestrato “Opera Caffè” per aver servito alcol ai minorenni senza autorizzazione, nonostante fosse vietato. Il locale, che abusivamente metteva tavolini all’esterno, era privato di licenza, ma continuava a operare. La Polizia Municipale ha adottato misure dure, chiudendo il bar e interrompendo le attività illegali, dimostrando fermezza contro la somministrazione abusiva di alcol ai minorenni e le irregolarità nella gestione.

FIRENZE Non potevano servire bevande perché il locale era privo dell’autorizzazione invece non solo lo facevano ma avevano anche collocato dei tavolini abusivi all’esterno. Una situazione che non è sfuggita alla Polizia Municipale che ha fatto scattare i sigilli nei confronti di “ Opera Caffè “. Si tratta di un locale di via Ghibellina già oggetto di controlli degli agenti che avevano rilevato varie irregolarità, tra cui la vendita non autorizzata di alcolici anche a minorenni con uno strattagemma (i cocktail erano distribuiti da un’auto in sosta dietro presentazione di uno scontrino emesso dalla cassa del locale) e per il quale era scattata la sospensione di 30 giorni da parte della questura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pugno duro dei vigili. Alcolici ai minorenni. Sigilli al bar fuorilegge

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Terminato il duro corso di formazione, altri 28 vigili del fuoco a vigilare sull'Umbria: ecco dove saranno assegnati

Dopo un intenso corso di formazione, l'Umbria si arricchisce di 28 nuovi vigili del fuoco pronti a garantire sicurezza e disponibilità sul territorio.

Giudice Sportivo, multa e squalifica per Inzaghi e Baroni! Pugno duro anche con Conte

Il Giudice Sportivo ha adottato misure severe dopo la 37^ giornata di Serie A, multando e squalificando Inzaghi e Baroni.

Ibrahima Niane positivo all’ecstasy e alla MDMA: squalificato per due anni, pugno duro in Ligue 1

Ibrhima Niane, attaccante dell'Angers, è stato squalificato per due anni dall'Agenzia antidoping francese dopo aver riscontrato positività all'ecstasy e alla MDMA.

Approfondimenti da altre fonti

Pugno duro dei vigili. Alcolici ai minorenni. Sigilli al bar fuorilegge

lanazione.it scrive: FIRENZE Non potevano servire bevande perché il locale era privo dell’autorizzazione invece non solo lo facevano ma avevano anche collocato dei tavolini abusivi all’esterno.Una situazione che non è sfu ...

Olbia: pugno duro di Nizzi, vietati alcolici per strada

Come scrive cagliaripad.it: afferma Nizzi –Da oggi è vigente una nuova ordinanza di divieto assoluto di consumo di alcolici nelle pubbliche vie e nelle pubbliche piazze”. Per andare incontro alle esigenze dei ...

Pugno duro dei vigili su senza tetto e mendicanti

Si legge su zic.it: Non bastassero i ripetuti sgomberi, super lavoro dei vigili urbani contro senza fissa dimora, questuanti e lavavetri anche a suon di multe. Nell’ultima settimana la Polizia municipale ne ha fatte 41 ...

il fatto movida di firenze: controlli sull'abuso di alcool