Pubblicata la graduatoria provvisoria del nuovo bando per gli alloggi popolari comunali | ammesse circa il 50% delle domande

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria del nuovo bando per gli alloggi popolari comunali a Pescara, con circa il 50% delle domande ammesse. L'assessore comunale Alfredo Cremonese ha comunicato il completamento della prima fase fondamentale per la nuova graduatoria del bando Erp, avviando così il processo di assegnazione degli alloggi.

