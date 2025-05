Psg sollievo per un big Programma finale? Dall’Inter una differenza – Sky

Il PSG si prepara con grande entusiasmo alla finale di Champions League contro l’Inter. Sky Sport, con il nostro inviato Gianluigi Bagnulo a Parigi, analizza il programma settimanale dei francesi, offrendo aggiornamenti esclusivi sulla loro preparazione e le emozioni che accompagnano questa importante sfida. Una settimana di focus e tensione, con un occhio speciale alla differenza che può fare questa grande occasione.

Gianluigi Bagnulo, inviato al seguito del PSG, spiega in diretta a Sky Sport quello che sarà il programma della settimana dei francesi, avversari dell'Inter nella finale di Champions League. SITUAZIONE – Gianluigi Bagnulo è a Parigi per seguire la settimana di preparazione del PSG verso la finale di Monaco di Baviera. L'Inviato racconta in diretta a Sky Sport come sta la squadra di Luis Enrique, in attesa di affrontare l'Inter. Nella giornata di ieri il Paris Saint Germain ha vinto la Coppa di Francia, archiviando la gara contro il Reims con un netto 3-0: « Il PSG vuole il quadruple. Ci tengono molto a Parigi a sottolineare come abbiamo vinto già tre titoli in questa stagione...