PSG Inter Luis Enrique si prepara alla finale di Champions! Il programma verso Monaco

Luis Enrique si appresta a guidare il Paris Saint-Germain verso l'attesissima finale di Champions League contro l'Inter, prevista per sabato prossimo. Dopo aver trionfato nella Coppa di Francia, il tecnico spagnolo ha delineato un programma intensivo di allenamenti e strategia, mirato a conquistare il prestigioso trofeo europeo. La squadra inizierà la preparazione martedì, con l'obiettivo di regalare ai tifosi una vittoria indimenticabile.

PSG Inter, Luis Enrique si prepara alla finale di Champions! Il programma verso Monaco. Dopo aver conquistato la Coppa di Francia, il Paris Saint-Germain inizierĂ martedì la preparazione per la finale di Champions Leagu e contro l’ Inter, in programma sabato prossimo. Luis Enrique ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che riprenderĂ gli allenamenti al centro sportivo di Poissy fino a giovedì. Il giorno seguente, il PSG partirĂ per Monaco di Baviera, dove alle 19 è prevista una sessione di allenamento di rifinitura all’Allianz Arena. Come di consueto, si terranno anche le conferenze stampa della vigilia... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter, Luis Enrique si prepara alla finale di Champions! Il programma verso Monaco

Contenuti che potrebbero interessarti

PSG, prove di finale per Luis Enrique: niente turnover nell'ultima di campionato a due settimane dall'Inter

Il Paris Saint-Germain prepara le prove di finale in vista della sfida contro l’Inter, con un’ultima partita di campionato senza turnover.

PSG, Luis Enrique si affida a un super Kvaratskhelia: doppietta all'Auxerre in vista della finale di Champions con l'Inter

Il Paris Saint-Germain si prepara alla sfida decisiva contro l'Inter, affidandosi a un super Kvaratskhelia, autore di una doppietta contro l'Auxerre.

PSG Inter, Luis Enrique: «Finale di Champions? Sto dormendo tranquillamente! Il nostro primo pensiero adesso è…»

Dopo la vittoria contro l'Auxerre, Luis Enrique, allenatore del PSG, ha scherzosamente commentato in conferenza stampa di essere tranquillo riguardo alla finale di Champions.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Luis Enrique: “Kvara? Ecco quando sarà pronto! Ieri era frastornato, out perché…”

Scrive fcinter1908.it: Così Luis Enrique, allenatore del PSG, sulle condizioni dell'esterno offensivo georgiano che non ha preso parte finale di Coppa di Francia ...

Verratti e l'ex Juve Zidane sull'Inter in finale Champions: "Tifiamo Psg"

Come scrive corrieredellosport.it: Il centrocampista italiano e l'allenatore francese hanno dichiarato la propria preferenza in vista della sfida di Monaco di Baviera ...

Luis Enrique lancia la sfida all’Inter: «PSG vuole fare la storia»

Secondo inter-news.it: Luis Enrique ha parlato al termine della finale di Coupe de France vinta dal PSG contro il Reims per 3-0. Il tecnico iberico ha avvisato l'Inter delle - Leggi su Inter-News ...

PSG - Inter : Luis Enrique en route pour Munich