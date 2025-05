Psg campione della Coppa di Francia ma tra gli assenti c’è Kvaratskhelia Rientra contro l’Inter? I dettagli sulle sue condizioni

Inizialmente annunciato titolare, Kvaratskhelia ha dovuto rinunciare alla finale di Coppa di Francia che il Psg ha poi vinto 3-0 contro il Reims per lasciar spazio a Doué per un problema fisico

