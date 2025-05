Provincia | Si torni all' elezione diretta di presidente e consiglieri

Riprendiamo una riflessione di Silvano Marini sulla Provincia e le modalità di elezione dei suoi organi di governo. Le sue considerazioni, critiche e non convenzionali, evidenziano l’ambiguità e le sfide di un ente territoriale che richiede un dibattito aperto sul suo ruolo e sulla sua rappresentanza. Un'analisi che invita a riflettere sul futuro di un’istituzione fondamentale per il territorio e i cittadini.

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione del nostro lettore Silvano Marini relativa all'ente Provincia e alle modalità di elezione dei suoi organi di Governo. "Alcune considerazioni - non politicamente corrette - per evidenziare l’ambiguo e incerto futuro di un Ente territoriale come la... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Provincia: "Si torni all'elezione diretta di presidente e consiglieri"

