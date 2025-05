Provincia al voto si eleggono i sindaci in cinque Comuni | tutti i nomi

Oggi e domani, 25 e 26 maggio, la Città metropolitana di Napoli si prepara a un appuntamento elettorale cruciale. In cinque Comuni dell'hinterland, Casavatore, Giugliano, Marigliano, Nola e Volla, i cittadini saranno chiamati a eleggere i propri sindaci. Questo voto non è solo una questione di amministrazione locale, ma rappresenta un'importante occasione di partecipazione e rinnovamento per le comunità coinvolte.

Oggi e domani, 25 e 26 maggio, si vota in cinque Comuni della Città metropolitana di Napoli. E non si tratta di un voto banale perché si eleggono i sindaci di cinque realtà importanti dell'hinterland partenopeo: Casavatore, Giugliano, Marigliano, Nola e Volla.

"Una Casa dei Comuni". Pierucci e la Provincia: "Dialogo, confronto e supporto ai sindaci"

La Casa dei Comuni Pierucci e la Provincia favorisce dialogo, confronto e supporto ai sindaci. Meucci, presidente, riporta un bilancio positivo dei primi nove mesi a Palazzo Ducale, definendoli un’esperienza preziosa che migliorerà anche il suo ruolo di sindaco di Camaiore.

“Una Casa dei Comuni“. Pierucci e la Provincia “Dialogo, confronto e supporto ai sindaci“

Pierucci e la provincia promuovono dialogo e supporto ai sindaci. Meucci, presidente, valuta positivamente i primi nove mesi a palazzo ducale, definendoli un’esperienza arricchente che migliorerà il suo ruolo di sindaco.

Elezioni comunali 2025 in provincia di Varese, urne aperte per scegliere i nuovi sindaci

Il 25 e 26 maggio 2025 si tengono le elezioni comunali in provincia di Varese, con urne aperte dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15.

Elezioni comunali 2025 in provincia di Milano: urne aperte per scegliere i nuovi sindaci

Come scrive msn.com: Si vota domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15. Quattro i Comuni pronti a designare il proprio primo cittadino: Cernusco sul Naviglio e Rozzano sopra i 15mila abitanti, ...

Elezioni comunali 2025 in provincia di Como: urne aperte per scegliere i nuovi sindaci. Alle 12 affluenza del 13,83%

Si legge su msn.com: Tre comuni coinvolti dalle amministrative nel Comasco: Asso, Binago e Cirimido. Si vota domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15 ...

Urne aperte in oltre 100 comuni. Al voto 2 milioni di italiani. Affluenza in calo alle 12,...

Scrive msn.com: AGI - Sono 117 i comuni al voto: tre i capoluoghi di provincia e un capoluogo di Regione. Oltre due milioni i cittadini chiamati ad eleggere i nuovi sindaci. Tra le sfide sotto i riflettori, con una v ...

Sindaci e consiglieri della Bat eleggono il Presidente della Provincia: seggi aperti il 3 dicembre