Protesta dopo 6 giorni di attesa al Pronto Soccorso | pensionato identificato dalla polizia a Macerata

Dopo sei giorni di attesa al pronto soccorso di Macerata, pensionato Francesco Migliorelli ha manifestato con un cartello di protesta, lodando i medici ma criticando l’organizzazione sanitaria. La sua iniziativa ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che lo hanno identificato. La vicenda evidenzia le difficoltà e le tensioni legate ai tempi di attesa e alla gestione dei servizi sanitari nella regione.

Francesco Migliorelli, in attesa per sei giorni al pronto soccorso di Macerata, ha esposto un cartello di protesta elogiando il lavoro dei medici ma criticando l'organizzazione sanitaria: per questo è stato identificato dalla polizia... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Protesta dopo 6 giorni di attesa al Pronto Soccorso: pensionato identificato dalla polizia a Macerata

