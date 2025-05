proseguono le ricerche del 63enne inghiottito dal torrente per salvare il suo cane

Proseguono senza sosta le ricerche di Gianfranco Baldin, il 63enne scomparso nel torrente Cormor a Carlino dopo aver tentato di soccorrere il suo cane. I soccorritori sono al lavoro per rintracciarlo, mentre le speranze di ritrovarlo sono accese. La vicenda ha suscitato grande commozione nella comunità, che spera in un esito positivo di questa drammatica vicenda.

