Prosegue la follia dell’UCI | Damiano Caruso sanzionato con un cartellino giallo Severità esagerata

Prosegue la controversa gestione dell'UCI, con Damiano Caruso sanzionato ingiustamente con un cartellino giallo. Il ciclista siciliano, protagonista del Giro d'Italia e attualmente sesto in classifica, sta dando il massimo a supporto del capitano Antonio Tiberi. Tuttavia, dopo la caduta di Tiberi nella quattordicesima tappa, la sua situazione si complica ulteriormente. La severità della sanzione solleva interrogativi sulla regolamentazione del ciclismo professionistico.

Damiano Caruso sta disputando un Giro d’Italia da protagonista e al termine della seconda settimana occupa il sesto posto in classifica generale. Il 37enne sta correndo in appoggio al capitano Antonio Tiberi, ma il capitano della Bahrain-Victorious è caduto nel corso della quattordicesima tappa e ha perso un minuto e mezzo, finendo appena alle spalle del siciliano. La forma di un highlander del ciclismo tricolore sembra essere pimpante, ma purtroppo è gravato di un cartello. Il sempre più discusso regolamento dell’UCI, interpretato in maniera eccessivamente rigida e con poco lungimiranza, ha infatti colpito anche uno degli atleti più esemplari ed esperti del gruppo... 🔗 Leggi su Oasport.it