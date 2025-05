Pronostico Venezia-Juventus | due verdetti sicuri in 90 minuti

Venezia-Juventus, ultima giornata di Serie A, si gioca domenica alle 20:45. La Juventus è già qualificata alla Champions League, quindi la partita garantisce un verdetto sicuro: la retrocessione del Venezia. Probabili formazioni, pronostico e dettagli su diretta tv e streaming. È una sfida con esiti evidenti: da un lato, la Juventus si assicura il terzo posto, dall’altro, Venezia si prepara alla Serie B. Una partita dai pronostici chiusi e dai verdetti certi

Venezia-Juventus è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Due verdetti certi in un solo match. La qualificazione alla prossima Champions League della Juventus, la retrocessione del Venezia che dopo un solo anno di A tornerà in cadetteria. E sarebbe la seconda retrocessione di fila per uno sfortunato Di Francesco, un allenatore che per il gioco meriterebbe ben altro. Pronostico Venezia-Juventus: due verdetti sicuri in 90 minuti (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Venezia-Juventus: due verdetti sicuri in 90 minuti

