Pronostico Udinese-Fiorentina | tre punti per continuare a sperare

Udinese-Fiorentina, ultima giornata di Serie A, si gioca domenica alle 20:45. Per l'Udinese è una partita cruciale per sperare in una versione positiva del campionato. La squadra di casa cerca i tre punti per mantenere vivi i sogni di salvezza, dopo la vittoria di misura contro il Bologna. La sfida promette emozioni e possibili sorprese, con pronostico aperto e attenzione alle probabili formazioni. Partita disponibile in diretta tv e streaming.

Udinese-Fiorentina è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La schizofrenica vittoria per 3-2 contro un Bologna reduce dallo storico trionfo in Coppa Italia e presentatosi a Firenze ancora con lo champagne in mano rischia di servire a poco. Proprio a causa del successo degli emiliani nella competizione nazionale, quest'anno il settimo posto non mette in palio alcun pass per le coppe europee.

