Progetto Ester ecco la base ideologica dietro la crociata di Trump contro il movimento pro-Palestina e le università

La revoca della certificazione che permette a Harvard di iscrivere studenti internazionali con la motivazione che ospiterebbe "agitatori antiamericani e filo-terroristi" è solo l'ultimo atto, per ora bloccato da un giudice. Donald Trump ha cominciato da tempo a mettere in pratica alcune proposte contenute in un documento politico dal titolo " Project Esther: A National Strategy to Combat Antisemitism " pubblicato il 7 ottobre 2024, a un anno esatto dall'attacco di Hamas con la controffensiva di Israele che ha dato inizio al massacro di Gaza.