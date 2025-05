Problemi di malasanità Sportello per i cittadini

È stato inaugurato a Quarrata uno sportello gratuito per aiutare i cittadini a denunciare e affrontare problemi di malasanità. Situato al circolo Arci di via Galilei, offre assistenza legale, giuridica, amministrativa e fiscale. L’obiettivo è supportare le persone nelle situazioni complesse legate alla malasanità, facilitando l’accesso ai diritti e alla giustizia. L’iniziativa mira a ridurre i problemi di malasanità e a garantire un aiuto concreto ai cittadini in difficoltà

Uno sportello per aiutare i cittadini a districarsi nelle situazioni legali, in particolare a denunciare problemi di malasanità. E' stato inaugurato ieri mattina al circolo Arci di Quarrata, in via Galilei, il nuovo punto di assistenza legale, giuridica, amministrativa e fiscale, gratuito. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra lo studio di avvocati e professionisti specializzati Archeolegis di Montecatini Terme, il circolo Arci di Quarrata e la Misericordia di Quarrata, che mettono a disposizione in forma gratuita e volontaria la sede e le proprie competenze.

