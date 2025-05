Pro Recco | primo trionfo in Euro Cup e triplete stagionale

La Pro Recco conquista il suo primo Euro Cup, completando un triplete stagionale con scudetto e Coppa Italia. Nella finale di ritorno, supera il Radnicki 12-9, dopo aver vinto 16-12 all’andata. Festa nella piscina di Sori con oltre mille spettatori e le due famiglie proprietarie, celebrando un importante traguardo nella storia della pallanuoto italiana.

Triplete per la Pro Recco di pallanuoto. Dopo scudetto e Coppa Italia arriva anche la vittoria dell'Euro Cup: battuto il Radnicki 12-9 nella finale di ritorno dopo il 16-12 del'andata. Festa nella piscina di Sori con oltre un migliaio di spettatori sugli spalti e le due famiglie proprietari.

