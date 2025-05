Primoz Roglic in crisi nera | addio vittoria al Giro d’Italia? E il gran lavoro di Pellizzari…

Terminata oggi la seconda settimana del Giro d’Italia 2025, Primoz Roglic vive un momento di crisi nera, ben lontano dalle aspettative di vittoria. Dopo quindici tappe, il grande favorito sembra aver perso la strada giusta, complicando ulteriormente il suo cammino verso il trionfo. Con l’importante lavoro di Pellizzari, le speranze di recupero si affievoliscono, rendendo la sfida per la maglia rosa sempre più ardua.

Terminata oggi la seconda settimana del Giro d'Italia 2025, quindici tappe che non possono rendere assolutamente felice Primoz Roglic, il grande favorito della vigilia. Lo sloveno non è infatti nella posizione che si aspettava e adesso diventa dura, se non impossibile, puntare al colpo grosso. Il veterano della Red Bull – BORA – hansgrohe ha vissuto oggi la sua seconda giornata difficile di questa Corsa Rosa: se la prima è stata causata dalla sfortuna, nella frazione dello sterrato, caduto a causa di una scivolata altrui, quella odierna è tutta colpa delle gambe. Il 35enne sloveno non era già stato brillante sulle rampe del Monte Grappa, dove però non ha perso contatto, mentre sul GPM di Dori, quando sono iniziati gli scatti, è praticamente crollato, non rispondendo neanche una volta e staccandosi nettamente dal gruppo Maglia Rosa...