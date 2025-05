primavera al volante senza rischi i consigli

Con l’arrivo della primavera, gli italiani riprendono a viaggiare, ma devono affrontare piogge improvvise, sbalzi di temperatura e condizioni di guida variabili. È importante controllare lo stato dell’auto, in particolare pneumatici e parabrezza, e guidare con attenzione. Consigli utili includono ridurre le velocità, mantenere la distanza di sicurezza e adattare lo stile di guida alle nuove condizioni atmosferiche, per una guida sicura e senza rischi.

Con l’arrivodella primavera, gli italiani tornano a muoversi di più, ma non è tutto sole e cieli azzurri. La stagione è anche sinonimo di piogge improvvise, sbalzi di temperatura e parabrezza messi a dura prova. Se da un lato la natura si risveglia, dall’altro l’auto deve affrontare nuove sfide. Tra polline, insetti, fango e pioggia, la visibilità alla guida può peggiorare sensibilmente. E in tutto questo, i tergicristalli – spesso sottovalutati – diventano protagonisti silenziosi ma fondamentali per la sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net