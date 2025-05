Prevost si sgancia da Bergoglio per tenersi buona la curia | ristabiliti i 500 euro ai dipendenti vaticani Francesco li aveva destinati ai poveri

Prevost si distanzia da Bergoglio per accontentare la Curia, mentre vengono ristabiliti i 500 euro ai dipendenti vaticani, originariamente destinati ai poveri da Francesco. Leone XIV, all’inizio del suo pontificato, ha voluto inviare un messaggio forte alla Curia, ribadendo che “I papi passano, la Curia rimane”. Questa scelta segna un netto distacco da Papa Francesco e dalla sua linea, sottolineando una nuova direzione nel Vaticano.

“I papi passano, la Curia rimane”. Leone XIV ha voluto mandare un messaggio chiarissimo alla Curia romana e ai dipendenti vaticani, ricevendoli, nell’Aula Paolo VI, all’inizio del suo pontificato. Una posizione che lo ha immediatamente smarcato dal suo diretto predecessore, Papa Francesco, da sempre allergico, per usare un eufemismo, alla Curia romana. Indimenticabile il discorso che Bergoglio pronunciò, alla vigilia del suo secondo Natale in Vaticano, nel 2014, parlando proprio alla Curia romana, in cui denunciò ben quindici “ malattie curiali ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Prevost si sgancia da Bergoglio per tenersi buona la curia: ristabiliti i 500 euro ai dipendenti vaticani (Francesco li aveva destinati ai poveri)

