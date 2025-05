Previsioni meteo Roma e Lazio 25 maggio | salgono le temperature nella capitale quasi 30 gradi

Il 25 maggio a Roma e nel Lazio sarà caldo e soleggiato con temperature che quasi raggiungeranno i 30°C, grazie all'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre. I temporali si allontanano, lasciando spazio a clima estivo. Le temperature sono in costante aumento, garantendo una giornata soleggiata e calda nella regione.

Sole e caldo oggi nel Lazio: con l'arrivo in Italia dell'anticiclone delle Azzorre salutiamo i temporali, mentre le temperature continuano a salire. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Previsioni meteo Roma e Lazio 25 maggio: salgono le temperature, nella capitale quasi 30 gradi

