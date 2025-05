Prevenzione tra i giovani Asl e questura uniti contro il gioco d’azzardo

Galatina, dopo alcuni episodi di violenza tra minorenni, vede un’intensa collaborazione tra ASL e Questura per prevenire il gioco d’azzardo tra i giovani. Operazioni di controllo in locali come pub, bar e sale scommesse mirano a tutelare i giovani, promuovendo una cultura della legalità e del benessere. Un'importante iniziativa congiunta per prevenire rischi e tutelare il futuro dei più giovani.

GALATINA - Dopo i recenti episodi di violenza che hanno coinvolto minorenni a Galatina, la Questura di Lecce ha messo in campo una serie di operazioni straordinarie di controllo nei locali maggiormente frequentati dai giovani come pub, bar e sale scommesse. L’obiettivo è duplice: verificare il... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Prevenzione tra i giovani, Asl e questura uniti contro il gioco d’azzardo

