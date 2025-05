Presidente della Provincia Mirra è ufficialmente in corsa | Netta discontinuità Non sono il candidato di nessuno

Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, entra ufficialmente in gioco per la carica di presidente della Provincia di Caserta. Con un messaggio di netta discontinuità e sottolineando di non essere il candidato di alcun partito, Mirra annuncia la sua candidatura alle elezioni del 27 giugno. “Dopo una lunga riflessione, sarei onorato di…”, afferma, delineando la sua visione per il futuro della provincia.

Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, scioglie i dubbi e si candida a presidente della Provincia di Caserta. “Dopo una lunga riflessione ho deciso di presentare la mia candidatura alle prossime elezioni del 27 giugno per la carica di Presidente - dichiara Mirra - sarei onorato di... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Presidente della Provincia, Mirra è ufficialmente in corsa: "Netta discontinuità. Non sono il candidato di nessuno"

