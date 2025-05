Presentazione stampa del documentario L’Energia della Creazione al Cinema Azzurro Scipioni di Roma

Martedì 27 maggio alle 10.30 al Cinema Azzurro Scipioni di Roma si presenta il documentario “L’Energia della Creazione”. Il film, attraverso 22 storie, esplora come il lavoro umano sia un atto di creazione, unendo mani, sogni e energie invisibili. La presentazione segna un viaggio tra realtà esemplari, evidenziando il valore creativo e la forza unificante del lavoro come forma di energia e speranza.

A Roma, martedì 27 maggio alle 10.30 al Cinema Azzurro Scipioni, si terrà la presentazione del Documentario "L'Energia della Creazione". E' un viaggio, attraverso 22 realtà esemplari, per esplorare come il lavoro umano possa essere un atto di creazione. Una forza invisibile che unisce mani, sogni e ideali alimenta il progresso e plasma le comunità. Un messaggio forte e anche di speranza in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sembra voler soppiantare tutto. Save the Date: Martedì 27 maggio 2025, un evento da non perdere: "L'Energia della Creazione".

