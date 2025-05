Prende fuoco la paglia | incendio nell’ospedale per grandi animali dell’Università

Oggi, un incendio ha ???ato l’ospedale per grandi animali dell'Università di Milano a Lodi, scatenando fiamme, fumo e paura tra studenti e personale. Una donna di 37 anni è stata soccorsa per intossicazione da fumo. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, ma l’evento ha suscitato preoccupazione per la sicurezza della struttura e degli animali presenti.

Lodi, 25 maggio 2025 - Fiamme, fumo e paura. Un incendio si è sviluppato, oggi, nell'ospedale per grandi animali della facoltà di Veterinaria dell'Università Statale di Milano, nella sede di Lodi. Una donna di 37 anni è stata visitata dal soccorso sanitario del 118 per intossicazione da fumo. Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sono sviluppate in un cumulo di paglia a disposizione per le esigenze degli animali. È intervenuto il personale della struttura con gli estintori ma sono stati chiamati anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la struttura spegnendo il fuoco e controllando che non ci fossero ulteriori focolai... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prende fuoco la paglia: incendio nell’ospedale per grandi animali dell’Università

