Premio Dicearchia 2025 a RAIZ

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e seguito la diretta della XII edizione del Premio Dicearchia, svoltasi stamattina al Rione Terra di Pozzuoli. La vostra presenza ha arricchito questa celebrazione, rendendola un momento di calore e bellezza. Un ringraziamento speciale va a...

Dicearchia 2025: un premio che sa di resistenza e poesia

Dicearchia 2025 è un premio che unisce resistenza e poesia, un gesto di cura e impegno. Raiz, voce autentica di Napoli, riceve il riconoscimento, simbolo di arte capace di lenire il dolore e trasformarlo in bellezza.

Premio Olio delle Sirene Sorrento 2025, alla Camera la lista dei vincitori designati da Ews

Ieri, a Roma, si sono svelati i vincitori del “Premio Internazionale Olio delle Sirene Sorrento 2025” durante una conferenza presso la Camera dei Deputati.

A Raffaella Ammirati il premio Sime 2025

Raffaella Ammirati, redattrice di Adnkronos Salute, si è aggiudicata il prestigioso premio giornalistico Sime 2025, intitolato a Carlo Alberto Bartoletti.

