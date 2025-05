Premio di laurea Gianmichele Laccetti ecco la vincitrice

A 31 anni dalla scomparsa di Gianmichele Laccetti, l’Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro odv ha reso omaggio a lui con il Premio intitolato, riconoscendo la migliore tesi in ambito oncologico. L’evento, inserito nelle celebrazioni per il 40° anniversario di Aucc, ha visto la premiazione della vincitrice, testimonianza dell’importanza della ricerca e della memoria nel campo della lotta contro il cancro.

A 31 anni dalla scomparsa di Gianmichele Laccetti, l’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro odv gli rende memoria con il Premio a lui intitolato, assegnato alla migliore tesi di laurea in ambito oncologico. All’evento, che fa parte delle cerimonie per il quarantennale di Aucc, erano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Premio di laurea Gianmichele Laccetti, ecco la vincitrice

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Premio di Laurea Giovanni Molonia: cerimonia al Royal Palace Hotel

Oggi, martedì 13 maggio, alle ore 20, si terrà la cerimonia di conferimento del Premio di Laurea Giovanni Molonia al Royal Palace Hotel.

Premio di Laurea Enzo Bonomo, sesta edizione all'Università per Stranieri Dante Alighieri

Il 23 maggio, presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, si terrà la sesta edizione del Premio di Laurea Enzo Bonomo.

Alla Deco il premio industria Felix per il secondo anno consecutivo

La Deco S.p.A. si aggiudica per il secondo anno consecutivo il prestigioso premio Industria Felix come miglior impresa del settore ambiente.

Approfondimenti da altre fonti

Aucc consegna il premio di laurea "Laccetti"

Lo riporta msn.com: (ANSA) - PERUGIA, 24 MAG - L'Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro ha consegnato oggi alla sala della Vaccara, a Perugia, una borsa di studio in ricordo di GianMichele Laccetti, scomparso p ...

Tesi sull’oncologia: compie 30 anni il Premio dedicato allo studente termolese Gianmichele Laccetti

Da primonumero.it: La consegna del premio di laurea - istituito per volontà della famiglia e degli amici di Gianmichele, studente di Geologia dell’Università di Perugia scomparso per un tumore nel 1994 quando aveva solt ...

Premio di Laurea, parte seconda

Secondo controcampus.it: Giunge alla seconda edizione il premio di Laurea del Rotary Club di Teramo in collaborazione con l'Università degli studi di Teramo Il Rotary Club di Teramo, da sempre impegnato in attività ...