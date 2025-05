Premier League nessuna sorpresa per la Champions League! I verdetti

Oggi è andata in scena l'ultima giornata di Premier League, con dieci partite che hanno sancito i verdetti definitivi sulle squadre qualificate alla prossima edizione della Champions League. Nessuna sorpresa in vista, mentre l'Inter si prepara a osservare attentamente gli sviluppi prima della finale del 31 maggio. Le emozioni del campionato si chiudono, aprendo la strada a nuove sfide europee.

Oggi si è giocata l'ultima giornata di Premier League. 10 partite in contemporanea da cui sono usciti i verdetti definitivi sulle qualificate alla prossima edizione della Champions League. L'Inter osserva prima della finale del 31 maggio. ULTIMA GIORNATA – Non ci sono sorprese all'ultima giornata della Premier League. Quasi tutte le big si sono qualificate per la prossima edizione della Champions League. Oltre a Liverpool e Arsenal si sono aggiunte oggi Manchester City, Chelsea e Newcastle. I citizens hanno battuto il Fulham per 2-0, mentre i blues hanno superato il complicatissimo ostacolo rappresentato dal Nottingham Forest grazie alla vittoria per 1-0...

Calciomercato.com – Premier League, Manchester City-Bournemouth LIVE 2-0: torna in campo Rodri | Estero

Torna a fare notizia il calciomercato con aggiornamenti live dalla Premier League. In particolare, Manchester City-Bournemouth si gioca con il ritorno in campo di Rodri, mentre si avvicinano le fasi decisive di fine stagione.

Premier League, Cucurella decide Chelsea-Manchester United. I Blues rispondono all’Aston e agganciano il terzo posto

Nella 37a giornata di Premier League, il Chelsea supera il Manchester United grazie a una rete di Cucurella, rispondendo così alla vittoria dell'Aston Villa.

Premier League: colpo Champions dell'Aston Villa che vola al quarto posto. LIVE: Chelsea-Manchester United 0-0

Torna la Premier League questo venerdì 16 maggio, con due sfide entusiasmanti che inaugureranno la 37esima giornata del campionato inglese.

City, Chelsea e Newcastle in Champions, l'Aston Villa scivola in Europa League

Secondo gazzetta.it: L'ultima giornata elegge le tre che affiancano Liverpool, Arsenal e Tottenham. Il Nottingham Forest, battuto in casa dai Blues, finisce in Conference ...

FA Cup, terzo turno: passano Everton e Fulham, eliminato lo Sheffield United

Segnala sport.sky.it: Nessuna sorpresa nei match che vedevano impegnate le squadre di Premier League. Sfida non troppo agevole per l'Everton che liquida la pratica Peterborough (club che milita in League One ...

Pronostici Premier League 13 aprile ore 15:00: possibile sorpresa a quota 2,20

Lo riporta ilveggente.it: Nessuna vittoria per la squadra di Graham Potter ... finora in Conference – un undici pieno di seconde linee. Pronostici Premier League 13 aprile ore 15:00: possibile sorpresa a quota 2,20 (Ansa) – ...

