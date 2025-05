Premier League i verdetti | Chelsea e City in Champions con il Tottenham che ha fatto solo 38 punti

La Premier League ha emesso i suoi verdetti finali: Manchester City, Chelsea e Newcastle conquistano l'ambito accesso alla Champions League, unendosi a giganti come Liverpool e Arsenal. Sorprendentemente, il Tottenham chiude la stagione con soli 38 punti, piazzandosi al 17° posto. Tuttavia, gli Spurs trovano una via per la Champions grazie al trionfo in Europa League. Scopri tutti i dettagli di questa emozionante conclusione!

Manchester City, Chelsea e Newcastle si qualificano per la Champions League all'ultima giornata, e si uniscono a Liverpool, Arsenal e Tottenham, che ha chiuso 17° con appena 38 punti. Spurs in Champions grazie al successo in Europa League... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Premier League, i verdetti: Chelsea e City in Champions, con il Tottenham che ha fatto solo 38 punti

