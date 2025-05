Premier League i risultati della 38ª giornata | tutti i verdetti del campionato inglese con 6 squadre alla prossima Champions e 2 in Europa League

La 38ª giornata di Premier League si è conclusa senza sorprese, sancendo i verdetti finali del campionato inglese. Il Liverpool, già campione con largo anticipo, guida una classifica che porta sei squadre alla prossima Champions League e due in Europa League. Scopriamo i risultati di quest'ultima giornata e cosa significano per le squadre coinvolte, sia in cima che in fondo alla classifica.

Premier League, i risultati della 38ª giornata: tutti i verdetti del campionato inglese, con 6 squadre alla prossima Champions e 2 in Europa League Ultima giornata di Premier League senza colpi di scena in vetta e in coda, con il Liverpool già matematicamente campione da settimane e la retrocessione ormai certa per Leicester City, Ipswich ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Premier League, i risultati della 38ª giornata: tutti i verdetti del campionato inglese, con 6 squadre alla prossima Champions e 2 in Europa League

Altri articoli sullo stesso argomento

Calendario Premier League 2024/2025: date, orari, partite, risultati, classifica

Scopri il calendario della Premier League 2024/2025, con date, orari e risultati delle partite del massimo campionato inglese.

Premier League, i risultati della 36ª giornata: United e Tottenham ancora ko, in finale di Europa League, ma in fondo alla classifica

Nella 36ª giornata di Premier League, si conferma il momento difficile per Manchester United e Tottenham, attualmente solo 16ª e 17ª in classifica.

Premier League, i risultati della 37ª giornata: l’Arsenal è in Champions League, l’Everton dice addio a Goodison Park con una vittoria

Ecco i risultati della 37ª giornata di Premier League: l’Arsenal si qualifica in Champions League grazie alla vittoria sul Newcastle, mentre l’Everton saluta Goodison Park con una vittoria significativa.

Anteprima e pronostici per la 38ª giornata di Premier League!