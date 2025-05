Premier League corsa Champions decisa | gli italiani festeggiano

Nell'ultimo turno di Premier League, la situazione per la qualificazione alle coppe europee si è finalmente delineata, portando gioia agli italiani. Con i verdetti ormai definitivi, il Chelsea si è guadagnato un posto nella Champions League, diventando protagonista della corsa europea. Festeggiamenti e aspettative si intrecciano, mentre i tifosi esultano per il successo dei loro club e la promessa di emozioni sul palcoscenico internazionale.

Inghilterra, decisa la situazione coppe dopo l’ultimo turno di campionato: fanno festa gli italiani Sono ormai giunti alla conclusione tutti i principali campionati europei e anche la Premier League inglese ha ufficializzato i suoi verdetti. Premier League, i verdetti: il Chelsea va in Champions League (LaPresse) – calciomercato.it L’ultima giornata di campionato ha proposto dieci gare, tutte in contemporanea. Al centro la situazione legata ai posti in Europa, dopo che la situazione titolo e retrocessione era già definita. E ora i verdetti sono chiari: a centrare la Champions League, oltre al Liverpool campione, all’ Arsenal già qualificato e al Tottenham, vincitore dell’Europa League, ci sono Manchester City, Newcastle e Chelsea... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Premier League, corsa Champions decisa: gli italiani festeggiano

