Premiato lo scrittore cesenate che ha riscritto la leggenda di Paolo e Francesca tra Dante storia e diritti umani

Premiato lo scrittore cesenate che ha rivisitato la leggenda di Paolo e Francesca, intrecciando Dante, storia e diritti umani. Le storie senza età affascinano e ispirano chi desidera un mondo migliore, offrendo un’illusione di speranza e pace in tempi di crisi. Sono emozioni che si susseguono, alimentando il sogno di un futuro più giusto e armonioso, oltre le sofferenze e le ingiustizie del presente.

Esistono storie e miti senza etĂ che continuano a far stupire e affascinare tutti coloro che sperano in un mondo migliore, alla ricerca di un toccasana che possa distogliere lo sguardo da una realtĂ cruda e dolorosa che intimorisce e necessitĂ di azioni e soluzioni di Pace. Sono emozioni che si... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Premiato lo scrittore cesenate che ha "riscritto" la leggenda di Paolo e Francesca tra Dante, storia e diritti umani

Argomenti simili trattati di recente

Lo scrittore cesenate premiato al concorso 'CittĂ di Grottammare' per la sua ultima fatica letteraria

Andrea Antonioli, scrittore cesenate, ha conquistato il primo premio al concorso “Città di Grottammare” con la sua opera “Paolo e Francesca.

Ha documentato anche la dittatura in Corea del Nord, il fotografo cesenate è 'Autore dell’anno 2025'

Filippo Venturi, fotografo cesenate ora a Forlì, è stato eletto "Autore dell’Anno 2025" dalla FIAF. Conosciuto per il suo impegno documentaristico, ha raccontato anche la dittatura in Corea del Nord, offrendo uno sguardo potente e realista su realtà spesso invisibili.

Conte Juve: premiato miglior allenatore della stagione e record raggiunto dopo un altro Scudetto vinto. Cosa succederĂ ora per il suo futuro e cosa ha detto dopo Napoli-Cagliari

Dopo aver conquistato anche lo Scudetto con il Napoli, Antonio Conte si è aggiudicato il premio di miglior allenatore della stagione, stabilendo un nuovo record.

Se ne parla anche su altri siti

Antonioli premiato a Porto Venere

Da corrierecesenate.it: Nuovo premio per lo studioso e scrittore cesenate Andrea Antonioli, presidente del centro studi “Olim Flaminia” di Cesena. Nei giorni scorsi ha ricevuto un riconoscimento al concorso letterario ...

Lo scrittore cesenate premiato al concorso letterario Salvatore Quasimodo

Scrive cesenatoday.it: La segnalazione: "Mauro Montanari è stato premiato al concorso Salvatore ... Il premio è stato consegnato allo scrittore cesenate da Alessandro Quasimodo, figlio del premio Nobel, il quale ...

CESENA: Giovani scrittori alla presentazione del premio Bancarella - VIDEO