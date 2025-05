Preghiera della sera 25 Maggio 2025 | Risana la mia anima

"Risana la mia anima". In questa preghiera della sera del 25 maggio 2025, ci rivolgiamo alla Santissima Trinità, chiedendo con umiltà la grazia di un profondo rinnovamento interiore. Lodiamo e onoriamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, invocando la loro presenza e il loro amore per accompagnarci e guidarci nel cammino della fede. Amen. Uniamoci in spirito e preghiamo insieme.

"Risana la mia anima". Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto.

