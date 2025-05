Preghiera del mattino del 25 Maggio 2025 | Aiutami ad essere Tua immagine

La preghiera del mattino del 25 maggio 2025 invita a essere l’immagine di Dio, riconoscendo la santità della Trinità. Celebrando la domenica, giorno di devozione alla Santissima Trinità, si loda e glorifica il Signore con cuore e anima. Si adora il Padre Eterno, il Figlio amato e lo Spirito Santo, uniti nell’indivisibile verità divino, ringraziandoli e chiedendo di essere incarnazione del loro amore e bontà.

La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal. L'articolo Preghiera del mattino del 25 Maggio 2025: “Aiutami ad essere Tua immagine” proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 25 Maggio 2025 : “Aiutami ad essere Tua immagine”

