Precipita dal balcone mentre dava da mangiare al gatto morto un 52enne a Tonara

A Tonara, un uomo di 52 anni è precipitato dal balcone mentre stava dando da mangiare a un gatto morto, e purtroppo è deceduto in ospedale, dove era stato trasportato in eliambulanza. L’incidente domestico ha causato la sua tragica morte.

Un insegnante è rimasto vittima di un grave incidente domestico a Tonara ed è deceduto in ospedale dove era stato portato a bordo dell'elisoccorso

