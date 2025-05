Prato per la vita i nuovi appuntamenti a Seano e Narnali

Prato, 25 maggio 2025 – Prosegue il cammino solidale di "Prato per la Vita", il circuito podistico serale promosso dal Comitato UISP di Prato. I prossimi due appuntamenti sono in programma martedì 27 maggio a Seano, con l'organizzazione a cura della Podistica Jolly Run, e a seguire giovedì 29 maggio a Narnali, dove sarà la Podistica Narnali ad accogliere i partecipanti presso la propria sede sociale. Le serate di corsa fanno registrare una media di oltre 150 partecipanti, con partenza libera a partire dalle ore 19. Un format ormai consolidato, nato grazie alla collaborazione con le società podistiche del territorio, che ogni settimana propone un luogo di partenza diverso...

