Prato parla Mustafa che ha salvato la prof bastonata dall’ex fidanzato | Voleva ammazzarla e metterle un sacchetto in testa

Mustafa, 25 anni di origine nordafricana, ha raccontato di aver salvato una professoressa di 52 anni, aggredita dall’ex fidanzato che voleva ucciderla e metterle un sacchetto in testa. Sentendo le sue grida mentre era a lavoro, Mustafa è corso in suo aiuto, mettendo in salvo la donna insieme ad altri due giovani. Un gesto di coraggio che ha evitato una tragedia.

«Ho sentito le sue grida mentre ero a lavoro. Urlava e chiedeva aiuto. Così sono corso da lei per salvarla». Sono le parole di Mustafa, il ragazzo di 25 anni che – assieme ad altri due ventenni di origine nordafricana – ha salvato una professoressa di 52 anni dall’aggressione del suo ex compagno. Il fatto risale alla mattina del 20 maggio nel parcheggio del centro commerciale Parco di Prato. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, proprio l’intervento dei tre passanti ha evitato che la vittima venisse soffocata e accoltellata dal suo ex compagno. L’episodio si è verificato intorno alle 9, in una zona frequentata da molte persone. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Prato, parla Mustafa che ha salvato la prof bastonata dall’ex fidanzato: «Voleva ammazzarla e metterle un sacchetto in testa»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Quando Papa Leone ci ha aiutato contro gli abusi”. Ora parla la giornalista peruviana Paola Ugaz

Quando Papa Leone ci ha aiutato contro gli abusi, la giornalista peruviana Paola Ugaz è emersa come una voce coraggiosa.

Firenze, parla il tassista che ha bloccato un ladro

A Firenze, il tassista Roberto Del Vecchio racconta il suo gesto di coraggio nel fermare un ladro in fuga, dopo aver assistito a uno scippo ai danni di una turista.

Giulia Tramontano, parla la sorella Chiara: “Alessandro Impagnatiello ha anche altre colpe”

Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa nel maggio 2023 da Alessandro Impagnatiello, vive in un tormento costante.

Ambulante Napoletano parla cinese - Lello a Prato vende frutta e verdura ai Cinesi