Prato colpito da uno straniero con un pugno | 18enne in coma

Un drammatico episodio di violenza si è verificato nella tarda serata di sabato 24 maggio, intorno alle ore 23:00, nel centro di Prato... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Prato, colpito da uno straniero con un pugno: 18enne in coma

