Prato arrestato lo spacciatore della ‘banda del soccorso’

Prato, 25 maggio 2025 - È finito in manette in flagranza di reato un cittadino albanese di 32 anni, domiciliato a Prato, sorpreso con un ingente quantitativo di hashish e una somma in contanti. L'arresto è avvenuto mercoledì 21 maggio in via Roncioni, davanti a una concessionaria, nel corso di un'operazione della squadra mobile della questura di Prato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio - in particolare per rapine ai danni di cittadini cinesi - è ritenuto vicino alla cosiddetta " banda del Soccorso ", attiva in provincia. Al momento del controllo, effettuato dopo un'attività investigativa fatta di pedinamenti e appostamenti, l'uomo si trovava alla guida di un'autovettura ed è apparso immediatamente agitato, insospettendo gli agenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it