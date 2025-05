Prato aggredita con il coltello dall’ex Mustafa la salva | Urlava voleva ammazzarla

A Prato, una donna è stata aggredita con un coltello dall'ex Mustafa, che minacciava di ucciderla. Un giovane egiziano, lavoratore in un autolavaggio, insieme ad altri due, è intervenuto salvandola e riuscendo a fermare l'aggressore. Mustafa è stato arrestato. La donna urlava e chiedeva aiuto, mentre i tre ragazzi sono riusciti a bloccare l'aggressione, prevenendo un danno più grave.

Il giovane egiziano, che lavora in un autolavaggio, insieme ad altri due ragazzi ha liberato la donna da un agguato a Prato. In manette l’assalitore 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Prato, aggredita con il coltello dall’ex, Mustafa la salva: “Urlava, voleva ammazzarla”

