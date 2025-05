Prato 18enne in coma dopo un pugno in piazza | caccia all’aggressore

Un grave episodio di violenza ha scosso Prato nella notte tra sabato 24 maggio e domenica, quando un ragazzo di 18 anni è finito in coma dopo essere stato colpito da un pugno in piazza Buonamici. L'aggressione, perpetrata da un uomo di origine straniera, ha riacceso i timori legati alla sicurezza nella città, innescando una caccia all'aggressore da parte delle autorità.

(Adnkronos) – Un drammatico episodio di violenza si è verificato nella tarda serata di sabato 24 maggio, intorno alle ore 23:00, in piazza Buonamici, nel centro di Prato. Un giovane italiano di 18 anni, residente a Campi Bisenzio (Firenze), è stato aggredito da un uomo di origine straniera che, secondo le prime ricostruzioni, lo avrebbe ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

