Prato 18enne in coma dopo un pugno in piazza | caccia all’aggressore

Un grave episodio di violenza ha scosso Prato sabato sera, quando un ragazzo di 18 anni è finito in coma dopo essere stato colpito con un pugno in piazza Buonamici. L'aggressione, avvenuta intorno alle 23:00, ha dato il via a una caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine, che ora cercano di identificare l'aggressore, di origine straniera.

(Adnkronos) – Un drammatico episodio di violenza si è verificato nella tarda serata di sabato 24 maggio, intorno alle ore 23:00, in piazza Buonamici, nel centro di Prato. Un giovane italiano di 18 anni, residente a Campi Bisenzio (Firenze), è stato aggredito da un uomo di origine straniera che, secondo le prime ricostruzioni, lo avrebbe

