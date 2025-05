Poule scudetto serie D | Livorno-Bra 2-1 Indiani | Gruppo straordinario orgoglioso di questi ragazzi

Il Livorno ha vinto la semifinale di andata della Poule scudetto di Serie D contro il Bra, 2-1 all'Armando Picchi. Dopo essere andati sotto con il gol di Aloia, gli amaranto hanno rimontato con le reti di Rossetti e Dionisi. Gruppo straordinario e orgoglioso dei ragazzi, ora si preparano per il ritorno, avvicinandosi alla finale per il titolo.

