Porto di Parole domani al via il festival della lettura per l’infanzia e l’adolescenza

Domani a Salerno inizia la dodicesima edizione di “Porto di Parole – La Bottega delle Narrazioni Differenti”, il festival dedicato alla lettura per bambini e adolescenti. Dal 26 al 31 maggio, la città si trasformerà in un vivace villaggio di parole, offrendo incontri, letture e narrazioni pensate per stimolare la fantasia e l’amore per i libri tra i più giovani.

Tempo di lettura: 3 minuti Prende il via domani, lunedì 26 maggio, la dodicesima edizione di “Porto di Parole – La Bottega delle Narrazioni Differenti”, il festival della lettura per l’infanzia e l’adolescenza che, fino al 31 maggio, trasformerà Salerno in un grande villaggio delle parole. Il taglio del nastro è alle ore 9.00 presso il Centro Pastorale San Giuseppe, dove sono attesi oltre 400 bambini della scuola dell’infanzia, protagonisti della prima matinée. In totale, più di 2000 studenti dai 3 ai 14 anni prenderanno parte agli appuntamenti riservati alle scuole e in programma la mattina, tra incontri itineranti, spettacoli e laboratori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Porto di Parole, domani al via il festival della lettura per l’infanzia e l’adolescenza

Altre letture consigliate

“Porto di Parole” torna a Salerno: al via la XII edizione del festival per l’infanzia e l’adolescenza

Torna a Salerno “Porto di Parole”, la dodicesima edizione del festival dedicato alla lettura, teatro e creatività per infanzia e adolescenza.

Torna “Porto di Parole”: teatro, letture e nuovi linguaggi per bambini e famiglie

Torna Porto di Parole – La Bottega delle Narrazioni Differenti a Salerno, dal 26 al 31 maggio, con la sua dodicesima edizione.

Guerra ucraina, le parole armate e la verità come vittima

La guerra in Ucraina ci pone di fronte a un conflitto di parole e armamenti, dove la verità emerge come vittima.

Se ne parla anche su altri siti

“Porto di Parole” torna a Salerno: al via la XII edizione del festival per l’infanzia e l’adolescenza

Si legge su zon.it: Salerno. Venerdì 23 maggio 2025, alle ore 10.30, nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno sarà presentata alla stampa la dodicesima edizione di ...

Porto Sant'Elpidio, dammi tre parole: Primo Maggio, pienone di eventi e Valeria Rossi ospite

msn.com scrive: PORTO SANT’ELPIDIO- Al via la festa delle feste in riviera ... La cantante famosa per il tormentone “Tre parole” si esibirà alle 18.30 sul palco di piazza Garibaldi. Tanti gli appuntamenti ...

OSPITI Manfredonia. Ultimo appuntamento con Ti Porto un Libro. Domani al via i Destination Marketing Awards

Riporta statoquotidiano.it: Ultimo appuntamento oggi con la rassegna letteraria “Ti Porto un Libro”, che vedrà ... Quorum Edizioni). Domani sera sarà invece la volta dei Destination Marketing Awards, la serata che ...

Angelina Mango - Ci pensiamo domani (Official Lyric Video)