Porta Romana domani diventa galleria d’arte

Da domani, 26 maggio, Porta Romana a Milano si trasforma in galleria d'arte grazie alla decima edizione del concorso PortaMi, organizzato dall’associazione commercianti Porta Romana Bella. Nei negozi della zona saranno esposti dipinti selezionati, attirando visitatori e turisti, e valorizzando il quartiere come spazio culturale e artistico. Un'iniziativa che promuove artisti locali e anima il cuore commerciale e culturale di Porta Romana.

Da domani 26 maggio milanesi e turisti inizieranno a vedere, nei negozi di Porta Romana, i dipinti che partecipano al concorso PortaMi: è la decima edizione del contest organizzato dall’associazione dei commercianti Porta Romana Bella, aderente a Confcommercio, col contributo del Gruppo culturale artisti di via Bagutta e il patrocinio di Regione, Comune e Municipio 1. Il titolo è “ Donna di cuori, tra arte e poesia ”, spiega la presidente dell’associazione Sabrina Frigoli: "un omaggio alla donna con i dipinti di Adriano Tommasi ", protagonisti del clou dell’iniziativa in programma sabato 31 maggio, quando i voti alle opere esposte, che si potranno esprimere durante la settimana visitando i relativi negozi, saranno premiati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Porta Romana domani diventa galleria d’arte

